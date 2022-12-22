Приміські та міжміські автобуси мають рухатися до АС, а не їздити центральними вулицями Луцька, – Поліщук

Робота щодо впорядкування пасажирських перевезень приміських та міжміських автобусних маршрутів в Луцькій міській територіальній громаді ведеться ще з 2020-го року. Як зауважив начальник відділу транспортуміська рада неодноразово зверталася до Волинської обласної військової адміністрації, щоб врегулювати це питання.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.У 2020 році між Волинською обласною державною адміністрацією та Луцькою міською радою був підписаний Меморандум про співпрацю з питань курсування приміських автобусів вулицями міста Луцька відповідно до вимог чинного законодавства та рішення міської ради від 25.07.2007 № 16/17 «Про забезпечення дотримання Закону України “Про автомобільний транспорт” на вулицях м. Луцька”» зі змінами, умови якого департамент інфраструктури Волинської обласної адміністрації не виконав.“Ситуація стає все гіршою. Для прикладу, Привокзальна площа перетворилися на місце відстою приміських автобусних маршрутів Рожищенського району”, - зазначив начальник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка. За його словами, за результатами моніторингу “Безпечне місто” інтенсивність руху у пікові години дуже висока - кожні дві-три-п’ять хвилин.Технічні та екологічні характеристики автобусів не відповідають сучасним вимогам, оплата проїзду проводиться готівкою, облік пасажирів відсутній, порушуються схеми та розклади руху автобусів, а також розбалансовують логістику на міських маршрутах, що, в свою чергу, негативно впливає на безпеку дорожнього руху.“Ми боремося, щоб місто було комфортним для тих, хто їздить власним автомобілем, і для тих, хто користується громадським транспортом. Ми напрацювали багато рішень: впроваджуємо турбокільця, стрілки на світлофорах, змінюємо напрямки руху тощо. Але якщо всі автобуси Волині будуть їздити в нашому місті, то всі наші зусилля зійдуть нанівець. Відповідно до вимог законодавства, приміські й міжміські автобуси мають рухатися до автостанції, а не їздити центральними вулицями. Тому необхідно підійти до цього питання комплексно», – зазначив Луцький міський голова