Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військовослужбовців. Відповідно до Указу №190/2023, опублікованого на сайті Глави держави, посмертно удостоєнний ордена «За мужність» ІІІ ступеня стрілець стрілецького батальйону Володимир Лепа з Волині.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Зазначається, що нагороду присвоєно «за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм».

Нагадаємо, 46-річний солдат Володимир Лепа загинув у запеклому бою з окупантами 10 вересня 2022 року поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.


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Теги: Лепа, нагорода посмертно, за мужність
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