Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 17:15
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військовослужбовців. Відповідно до Указу №190/2023, опублікованого на сайті Глави держави, посмертно удостоєнний ордена «За мужність» ІІІ ступеня стрілець стрілецького батальйону Володимир Лепа з Волині.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Зазначається, що нагороду присвоєно «за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм».
Нагадаємо, 46-річний солдат Володимир Лепа загинув у запеклому бою з окупантами 10 вересня 2022 року поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.
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Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Зазначається, що нагороду присвоєно «за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм».
Нагадаємо, 46-річний солдат Володимир Лепа загинув у запеклому бою з окупантами 10 вересня 2022 року поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.
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