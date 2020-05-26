Героя Володимира Лепу з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських військовослужбовців. Відповідно до Указу №190/2023, опублікованого на сайті Глави держави, посмертно удостоєнний ордена «За мужність» ІІІ ступеня стрілець стрілецького батальйону Володимир Лепа з Волині.



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Зазначається, що нагороду присвоєно «за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм».



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідзначив державними нагородами українських військовослужбовців. Відповідно до Указу №190/2023, опублікованого на сайті Глави держави, посмертно удостоєнний ордена «За мужність» ІІІ ступеня стрілець стрілецького батальйонуз Волині.Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Зазначається, що нагороду присвоєно «за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм».Нагадаємо, 46-річний солдат Володимир Лепа загинув у запеклому бою з окупантами 10 вересня 2022 року поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.

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