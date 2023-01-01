У Бахмутському районі загинув воїн з Волині Олександр Ляшук

У Бахмутському районі загинув воїн з Волині Олександр Ляшук
29 березня на Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Ляшук.

Про це повідомляє Колківська громада.

Поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, вірний військовій присязі за Батьківщину загинув житель с. Копилля, солдат Ляшук Олександр Іванович, 1975 р.н.

«Воїне-Герою, ти помер, але назавжди змінив нас… Ти воював за своє, рідне, найдорожче. Твоя смерть - твоє безсмертя…» - йдеться в дописі.

В Колківській громаді оголошено жалобу.

Про зустріч та поховання Героя повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!

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Теги: Ляшук, Колки, загинув, Волинь
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