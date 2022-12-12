Біля Соледару загинув волинянин Володимир Харковець

Харковець Володимир В'ячеславович, житель смт Ратне.



Про це Віталій Бірук.



Ще в серпні минулого року рідні втратили з ним зв'язок, проте надіялись та вірили, що він живий.



На жаль, сьогодні, 31 березня повідомили, що все ж 29 липня 2022 року, командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант Володимир Харковець загинув в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову Ратнівська громада в жалобі. На війні із Росією загинув, житель смт Ратне.Про це повідомив Ратнівський селищний головаЩе в серпні минулого року рідні втратили з ним зв'язок, проте надіялись та вірили, що він живий.На жаль, сьогодні, 31 березня повідомили, що все ж 29 липня 2022 року, командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант Володимир Харковець загинув в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар.

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