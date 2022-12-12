Біля Соледару загинув волинянин Володимир Харковець

Біля Соледару загинув волинянин Володимир Харковець
Знову Ратнівська громада в жалобі. На війні із Росією загинув Харковець Володимир В'ячеславович, житель смт Ратне.

Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

Ще в серпні минулого року рідні втратили з ним зв'язок, проте надіялись та вірили, що він живий.

На жаль, сьогодні, 31 березня повідомили, що все ж 29 липня 2022 року, командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант Володимир Харковець загинув в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!


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Теги: Харковець, загинув, Ратнівщина
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