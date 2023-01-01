Знали та поважали усі: на Ковельщині попрощалися із загиблим на війні Героєм Сергієм Бордеану. ФОТО

Бордеану Сергія Пантелейовича.



Про це



Сергій народився 10 березня 1978 року в селі Скулин у великій родині. Одержавши середню освіту, пішов навчатись в автошколу, де здобув професію водія-механіка. В ньому жила любов до техніки — годинами міг розбирати механізми, складати мотоцикли.



Коли розпочалась війна, пішов у місцеву тероборону, а у січні цього року був призваний до лав Збройних Сил України. Був на посаді командира гірсько-штурмового відділення військових частин А3029, А4267. Водієм бойової машини відважно боронив країну до останнього подиху.



На церемонії поховання до присутніх звернувся міський голова Ігор Чайка:



"Важко уявити, скільки чеснот дали Сергієві батьки і Бог. Він був дуже доброю людиною, мав прекрасне почуття гумору. Міг підтримати і знайти потрібне слово у важку хвилину. Був люблячим батьком для трьох доньок і гарним чоловіком. Оптиміст по життю, скрипаль в душі, водій-механік за покликанням. Він став воїном та Героєм. Загинув за свободу і волю своєї країни, свого рідного Білина".



Віддати шану полеглому прийшли представники влади, рідні, близькі, друзі, жителі Ковельської територіальної громади, військові.



Староста села Петро Бородій розповів, що Сергій нікому ніколи не відмовляв у допомозі щось полагодити, адже з технікою був на “ти”. Щира, пряма, вольова людина, яку знали та поважали у селі.



“Від себе та від імені громади висловлюю щирі співчуття дружині, донькам та родині. Дякую батькам, що виховали справжнього патріота. Завдяки таким Героям, як Сергій, ми маємо змогу жити. Він завжди залишиться в наших серцях та думках як світлий, хоробрий та вірний син-захисник України. Цінуємо і шануємо пам’ять про Сергія Бордеану!” – сказав староста.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 березня, у селі Білин провели в останню путь ще одного славного сина, Героя —Про це інформують у Ковельраді.Сергій народився 10 березня 1978 року в селі Скулин у великій родині. Одержавши середню освіту, пішов навчатись в автошколу, де здобув професію водія-механіка. В ньому жила любов до техніки — годинами міг розбирати механізми, складати мотоцикли.Коли розпочалась війна, пішов у місцеву тероборону, а у січні цього року був призваний до лав Збройних Сил України. Був на посаді командира гірсько-штурмового відділення військових частин А3029, А4267. Водієм бойової машини відважно боронив країну до останнього подиху. Загинув 26 березня в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області.На церемонії поховання до присутніх звернувся міський голова Ігор Чайка:"Важко уявити, скільки чеснот дали Сергієві батьки і Бог. Він був дуже доброю людиною, мав прекрасне почуття гумору. Міг підтримати і знайти потрібне слово у важку хвилину. Був люблячим батьком для трьох доньок і гарним чоловіком. Оптиміст по життю, скрипаль в душі, водій-механік за покликанням. Він став воїном та Героєм. Загинув за свободу і волю своєї країни, свого рідного Білина".Віддати шану полеглому прийшли представники влади, рідні, близькі, друзі, жителі Ковельської територіальної громади, військові.Староста селарозповів, що Сергій нікому ніколи не відмовляв у допомозі щось полагодити, адже з технікою був на “ти”. Щира, пряма, вольова людина, яку знали та поважали у селі.“Від себе та від імені громади висловлюю щирі співчуття дружині, донькам та родині. Дякую батькам, що виховали справжнього патріота. Завдяки таким Героям, як Сергій, ми маємо змогу жити. Він завжди залишиться в наших серцях та думках як світлий, хоробрий та вірний син-захисник України. Цінуємо і шануємо пам’ять про Сергія Бордеану!” – сказав староста.

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