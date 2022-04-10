На Бахмутському напрямку загинув командир ГШВ з Волині Сергій Бордеану

На Бахмутському напрямку загинув командир ГШВ з Волині Сергій Бордеану
На війні із російським окупантом загинув житель села Білин 45-річний Бордеану Сергій Пантелейович.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Бордеану загинув 26 березня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області.

Сергій був командиром бойової машини, командиром гірсько-штурмового відділення військових частин А3029, А4267.

10 березня 2023 він зустрів на фронті свої 45 років.

"Назавжди 45-річним оптимістом і людиною доброго серця його запам‘ятає дружня велика родина, друзі, односельці, побратими", - написав Чайка.

Сьогодні, 30 березня, о 15:00 Героя зустрінуть в Ковелі живим коридором по вул. Незалежності і до повороту на вул. Олени Пчілки.

Прощання відбудеться завтра, 31 березня, в Білині:

11:00 — заупокійна літія біля будинку, де жив;
11:30 — відспівування в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Білин (вул. Перемоги);
12:30 — громадянська панахида на подвір’ї храму.

Поховають Героя на новому сільському кладовищі села Білин.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!

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Теги: Бордеану, Ковельщина, загинув, воїн
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