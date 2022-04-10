На Бахмутському напрямку загинув командир ГШВ з Волині Сергій Бордеану

Бордеану Сергій Пантелейович.



Про це Ігор Чайка.



Бордеану загинув 26 березня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області.



Сергій був командиром бойової машини, командиром гірсько-штурмового відділення військових частин А3029, А4267.



10 березня 2023 він зустрів на фронті свої 45 років.



"Назавжди 45-річним оптимістом і людиною доброго серця його запам‘ятає дружня велика родина, друзі, односельці, побратими", - написав Чайка.



Сьогодні, 30 березня, о 15:00 Героя зустрінуть в Ковелі живим коридором по вул. Незалежності і до повороту на вул. Олени Пчілки.



Прощання відбудеться завтра, 31 березня, в Білині:



11:00 — заупокійна літія біля будинку, де жив;

11:30 — відспівування в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Білин (вул. Перемоги);

12:30 — громадянська панахида на подвір’ї храму.



Поховають Героя на новому сільському кладовищі села Білин.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!

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