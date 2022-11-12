В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених, – СБУ

В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених, – СБУ
СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.

Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.
Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями.

Потім за гроші пропонували громадянам «допомогу» у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.
В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених, – СБУ

Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.

У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.
В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених, – СБУ

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

▪️ мобільні телефони і планшети;

▪️ майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

▪️ 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
▪️ чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених, – СБУ

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

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Теги: Рівненщина, в'язні, СБУ
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