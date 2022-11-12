В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених, – СБУ





Про це



Служба безпеки та Нацполіція ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.



Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями.



Потім за гроші пропонували громадянам «допомогу» у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону.



Вартість таких «послуг» становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.



Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.



Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.



Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.



У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.



Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:



▪️ мобільні телефони і планшети;



▪️ майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;



▪️ 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

▪️ чорнові записи із доказами незаконної діяльності.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).



Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки та Нацполіція ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями.Потім за гроші пропонували громадянам «допомогу» у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону.Вартість таких «послуг» становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:▪️ мобільні телефони і планшети;▪️ майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;▪️ 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;▪️ чорнові записи із доказами незаконної діяльності.Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію