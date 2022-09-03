Запорізьку АЕС більше неможливо захистити через збільшення концентрації військ – МАГАТЕ

Рафаель Гроссі заявив, що тимчасово окуповану ЗАЕС більше неможливо захистити.



Як повідомляє SkyNews, такі слова Гроссі сказав після візиту на станцію, передає



За його словами, кількість військ у регіоні, де розташована АЕС, значно збільшилася, тому її більше неможливо захистити.



"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити станцію неможливо", - сказав Гроссі.



Зазначається, що це був другий візит голови МАГАТЕ до Запоріжжя після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Його метою було "з перших вуст оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті".



Агентство має команду експертів на станції з вересня минулого року, але Гроссі описав ситуацію, як "все ще нестабільну".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)заявив, що тимчасово окуповану ЗАЕС більше неможливо захистити.Як повідомляє SkyNews, такі слова Гроссі сказав після візиту на станцію, передає УНІАН За його словами, кількість військ у регіоні, де розташована АЕС, значно збільшилася, тому її більше неможливо захистити."Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити станцію неможливо", - сказав Гроссі.Зазначається, що це був другий візит голови МАГАТЕ до Запоріжжя після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Його метою було "з перших вуст оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті".Агентство має команду експертів на станції з вересня минулого року, але Гроссі описав ситуацію, як "все ще нестабільну".

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