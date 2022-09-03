Запорізьку АЕС більше неможливо захистити через збільшення концентрації військ – МАГАТЕ

Запорізьку АЕС більше неможливо захистити через збільшення концентрації військ – МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що тимчасово окуповану ЗАЕС більше неможливо захистити.

Як повідомляє SkyNews, такі слова Гроссі сказав після візиту на станцію, передає УНІАН.

За його словами, кількість військ у регіоні, де розташована АЕС, значно збільшилася, тому її більше неможливо захистити.

"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити станцію неможливо", - сказав Гроссі.

Зазначається, що це був другий візит голови МАГАТЕ до Запоріжжя після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. Його метою було "з перших вуст оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті".

Агентство має команду експертів на станції з вересня минулого року, але Гроссі описав ситуацію, як "все ще нестабільну".

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Теги: ЗАЕС, МАГАТЕ, захист
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