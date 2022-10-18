На Волині розшукують злочинця

На Волині розшукують злочинця
Співробітники відділу поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження громадянина Прудченка Романа Миколайовича, 21 березня 1969 року народження, жителя Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.

Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.


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Теги: Прудченко, розшук, Нововолинськ
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