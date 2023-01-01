Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, – Ігнат





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



За його словами, кориговані крилаті авіаційні бомби з'являються в прифронтовій зоні практично щодня.



"Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів", - зазначив Ігнат.



Він наголосив, що Україна чітко знає, який тип літаків необхідний для того, щоб протистояти постійним атакам росіян. При цьому системи ППО не зможуть покрити всю територію країни.



Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що нашій країні потрібні літаки, які здатні бачити на понад 200 км і обстрілювати цілі на понад 150 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби. Такі дії ворога є новою загрозою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону.За його словами, кориговані крилаті авіаційні бомби з'являються в прифронтовій зоні практично щодня."Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів", - зазначив Ігнат.Він наголосив, що Україна чітко знає, який тип літаків необхідний для того, щоб протистояти постійним атакам росіян. При цьому системи ППО не зможуть покрити всю територію країни.Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що нашій країні потрібні літаки, які здатні бачити на понад 200 км і обстрілювати цілі на понад 150 кілометрів.

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