На Волині прокурори вимагають повернути громаді озеро вартістю 154 мільйони гривень

Прокурори наполягають на поверненні громаді озера вартістю 154 мільйони гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Володимирська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Павлівської сільської ради, аби зобовязати субєкт господарювання повернути громаді земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній озером.Прокурори зясували, що господарське товариство незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, використовує для ведення рибного господарства, спортивних і туристичних цілей озеро Павлівське площею 40 га та вартістю 154 мільйони гривень.При цьому орендна плата у місцевий бюджет не надходить.У суді прокурори наполягатимуть на поверненні земельної ділянки з озером громаді.