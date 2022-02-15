На Волині прокурори вимагають повернути громаді озеро вартістю 154 мільйони гривень

На Волині прокурори вимагають повернути громаді озеро вартістю 154 мільйони гривень
Прокурори наполягають на поверненні громаді озера вартістю 154 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Володимирська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Павлівської сільської ради, аби зобовязати субєкт господарювання повернути громаді земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній озером.

Прокурори зясували, що господарське товариство незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, використовує для ведення рибного господарства, спортивних і туристичних цілей озеро Павлівське площею 40 га та вартістю 154 мільйони гривень.

При цьому орендна плата у місцевий бюджет не надходить.

У суді прокурори наполягатимуть на поверненні земельної ділянки з озером громаді.

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Теги: Волинь, прокуратура, озеро, оренда
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