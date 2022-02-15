На Волині прокурори вимагають повернути громаді озеро вартістю 154 мільйони гривень
Сьогодні, 13:10
Прокурори наполягають на поверненні громаді озера вартістю 154 мільйони гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Володимирська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Павлівської сільської ради, аби зобовязати субєкт господарювання повернути громаді земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній озером.
Прокурори зясували, що господарське товариство незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, використовує для ведення рибного господарства, спортивних і туристичних цілей озеро Павлівське площею 40 га та вартістю 154 мільйони гривень.
При цьому орендна плата у місцевий бюджет не надходить.
У суді прокурори наполягатимуть на поверненні земельної ділянки з озером громаді.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Володимирська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Павлівської сільської ради, аби зобовязати субєкт господарювання повернути громаді земельну ділянку водного фонду з розташованим на ній озером.
Прокурори зясували, що господарське товариство незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, використовує для ведення рибного господарства, спортивних і туристичних цілей озеро Павлівське площею 40 га та вартістю 154 мільйони гривень.
При цьому орендна плата у місцевий бюджет не надходить.
У суді прокурори наполягатимуть на поверненні земельної ділянки з озером громаді.
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