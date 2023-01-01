За добу троє волинян втрапили «на гачок» шахраїв і залишилися без коштів

Учора, 29 березня, до поліції Волині надійшло декілька звернень щодо шахрайств. Аферисти намагаються ошукати громадян за досить відомими методами, проте через незнання волиняни стають їх жертвами і втрачають свої кошти.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, 31-річний житель села Яревище в одному із месенджерів отримав повідомлення про необхідність верифікації банківської карти.Перейшовши за посиланням, чоловік ввів там свої дані та паролі до карти. Як наслідок – з рахунків волинянина зловмисники списали майже 50 тисяч гривень, адже це був сайт-двійник. Зовні він нібито схожий на онлайн-банкінг, однак якщо придивитися, ми помітимо серйозні відмінності: по-перше, посилання відрізняється від справжнього, окрім того, здебільшого на цих сайтах можна зафіксувати багато орфографічних помилок.Також учора до правоохоронців звернулася 27-річна мешканка Ковельщини. Волинянка розповіла, що днями до неї надійшло повідомлення від нібито подруги з проханням терміново перерахувати на її карту певну суму коштів. Нічого не підозрюючи, жінка це й зробила. Згодом виявилося, що обліковий запис знайомої зламали, а гроші отримали аферисти.Цього ж дня зловмисники ошукали 87-річного пенсіонера. До помешкання чоловіка прийшов невідомий та представився давнім знайомим. Зловживаючи довірою дідуся, чоловік під приводом позики заволодів його грошима – близько 35 тисячами гривень та зник.За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, які вчинили злочини.• якщо вас інформують про проблеми з банківською картою телефоном\смс-повідомленням – не повідомляйте важливих даних співрозмовнику та не виконуйте жодний дій, на які він вказує; не переходьте за жодними посиланнями та вводьте свої дані;• коли отримуєте прохання про позики в мережі, завжди перетелефонуйте близьким і знайомим та перепитайте, чи це дійсно вони;• якщо купуєте чи продаєте щось в інтернеті, не переходьте за посиланнями, надісланими повідомленням. Послуга безпечної доставки є в інструментах сайту, а краще – користуйтеся післяоплатою;• не переходьте за підозрілими посиланнями в повідомленнях, телеграм- чи фейсбук-спільнотах, де пропонують отримати виплату. Пам’ятайте, офіційні виплати можна оформити лише в застосунку «Дія»Якщо ж ви стали жертвою аферистів, відразу телефонуйте на 102 та повідомляйте якнайшвидше про правопорушення поліції, це допоможе вжити необхідні заходи для блокування платежів і повернення коштів.