На в'їзді в Київ прикордонники зупинили п'яного священника МП з Волині. ВІДЕО

На в'їзді в Київ прикордонники зупинили п'яного священника МП з Волині. ВІДЕО
Прикордонники зупинили священника УПЦ МП, уродженця Волині, напідпитку та без документів на право керування автомобілем.

Про це повідомили у ДПСУ.

Він був за кермом напідпитку та без документів на право керування автомобілем. Священник 1975 року народження нецензурно висловлювався та поводився досить некоректно.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території РФ на невідому особу та документи, диски та матеріали релігійної організації УПЦ Московського патріархату.

Пояснити наявність виявлених документів та матеріалів в автівці, а також проходити тест на вживання алкоголю уродженець Волинської області відмовився.

Для складання матеріалів справи за ч.2 ст.126 КУпАП «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами» та ч.1 ст.130 КУпАП «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» чоловіка передали співробітникам Нацполіції, а також поінформували співробітників СБ України.


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Теги: священник МП, Волинь, Київ, прикордонники
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