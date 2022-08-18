Отримавши поранення в голову, помер військовий з Волині Ігор Кунчик

Отримавши поранення в голову, помер військовий з Волині Ігор Кунчик
30 березня перестало битися серце військового 14-ої ОМБр Ігоря Анатолійовича Кунчика із Горохівської громади.

Про смерть військового повідомили у громаді.

Народився Ігор Кунчик 12.12.1983 року у селі Підбереззя.

Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.

Про дату та час похорону Героя повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!

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Теги: Кунчик, Горохівська громада, військовий, загинув
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