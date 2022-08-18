Отримавши поранення в голову, помер військовий з Волині Ігор Кунчик
Сьогодні, 14:15
30 березня перестало битися серце військового 14-ої ОМБр Ігоря Анатолійовича Кунчика із Горохівської громади.
Про смерть військового повідомили у громаді.
Народився Ігор Кунчик 12.12.1983 року у селі Підбереззя.
Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.
Про дату та час похорону Героя повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про смерть військового повідомили у громаді.
Народився Ігор Кунчик 12.12.1983 року у селі Підбереззя.
Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.
Про дату та час похорону Героя повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україну йде похолодання зі снігом
Сьогодні, 14:50
Росія підвезла нову партію ракет в Білорусь, – Гаюн
Сьогодні, 14:31
Отримавши поранення в голову, помер військовий з Волині Ігор Кунчик
Сьогодні, 14:15
В Україні здорожчає пальне
Сьогодні, 14:00
Медіа