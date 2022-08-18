Отримавши поранення в голову, помер військовий з Волині Ігор Кунчик

30 березня перестало битися серце військового 14-ої ОМБріз Горохівської громади.Про смерть військового повідомили у громаді.Народився Ігор Кунчик 12.12.1983 року у селі Підбереззя.Герой з перший днів повномасштабного вторгнення пішов у військомат та був призваний до лав ЗСУ. Брав участь у найзапекліших боях за визволення Батьківщини. Під час одного з таких боїв отримав важке осколкове поранення в голову, залишився без ока.Про дату та час похорону Героя повідомлять згодом.