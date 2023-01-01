Росія підвезла нову партію ракет в Білорусь, – Гаюн
Сьогодні, 14:31
Російські військові привезли в Гомель нову партію ракет. Раніше спостерігачі зафіксували чотири важких транспортних літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, які по черзі прилітали в аеропорт "Гомель" з 25 по 30 березня.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Вже сьогодні, 30 березня, у Гомельському районі помітили колону військової техніки, що складалась з п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗів) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400.
За повідомленнями очевидців, колона рухалася в складі ДАІ РБ в напрямку аеродрому "Зябрівка". На цьому аеродромі перебувають російські військові, а також ЗРК С-300/400.
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Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Вже сьогодні, 30 березня, у Гомельському районі помітили колону військової техніки, що складалась з п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗів) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400.
За повідомленнями очевидців, колона рухалася в складі ДАІ РБ в напрямку аеродрому "Зябрівка". На цьому аеродромі перебувають російські військові, а також ЗРК С-300/400.
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