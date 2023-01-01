Громада на Волині придбала для тероборонівців, які воюють на Бахмутському напрямку, вантажний автомобіль





Про це



До збору долучилися інші комунальні заклади, установи та підприємства Ратнівської громади. Значну допомогу також надали парафії Гірниківського благочиння. Активно долучилися навчальні заклади.



Загалом зібрано 14 155 євро (12 500 євро – вартість авто, 1 655 євро – доставка з-за кордону).



Після тест-драйву за участю командира Волинської бригади тероборони Руслана Ткачука, начальника Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен та Ратнівського селищного голови Віталія Бірука вантажівка відразу вирушила на фронт.



"Автомобіль вже допомагає бійцям виконувати надважливі бойові завдання. Зокрема, польовими дорогами ним доставляються до передових позицій найнеобхідніші речі – боєкомплект, вода, їжа.

Щиро дякуємо кожному і кожній, хто долучився до збору коштів!" - вдячно кажуть у бригаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівська селищна рада без вагань відгукнулася на прохання командира Волинської бригади тероборони щодо придбання повнопривідного вантажного бортового автомобіля бійцям, які перебувають на Бахмутському напрямку.Про це повідомили у 100-ій бригаді ТРО Волині.До збору долучилися інші комунальні заклади, установи та підприємства Ратнівської громади. Значну допомогу також надали парафії Гірниківського благочиння. Активно долучилися навчальні заклади.Загалом зібрано 14 155 євро (12 500 євро – вартість авто, 1 655 євро – доставка з-за кордону).Після тест-драйву за участю командира Волинської бригади тероборони, начальника Ковельської районної військової адміністраціїта Ратнівського селищного головивантажівка відразу вирушила на фронт."Автомобіль вже допомагає бійцям виконувати надважливі бойові завдання. Зокрема, польовими дорогами ним доставляються до передових позицій найнеобхідніші речі – боєкомплект, вода, їжа.Щиро дякуємо кожному і кожній, хто долучився до збору коштів!" - вдячно кажуть у бригаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію