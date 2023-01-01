Громада на Волині придбала для тероборонівців, які воюють на Бахмутському напрямку, вантажний автомобіль

Громада на Волині придбала для тероборонівців, які воюють на Бахмутському напрямку, вантажний автомобіль
Ратнівська селищна рада без вагань відгукнулася на прохання командира Волинської бригади тероборони щодо придбання повнопривідного вантажного бортового автомобіля бійцям, які перебувають на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у 100-ій бригаді ТРО Волині.

До збору долучилися інші комунальні заклади, установи та підприємства Ратнівської громади. Значну допомогу також надали парафії Гірниківського благочиння. Активно долучилися навчальні заклади.
Громада на Волині придбала для тероборонівців, які воюють на Бахмутському напрямку, вантажний автомобіль

Загалом зібрано 14 155 євро (12 500 євро – вартість авто, 1 655 євро – доставка з-за кордону).

Після тест-драйву за участю командира Волинської бригади тероборони Руслана Ткачука, начальника Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен та Ратнівського селищного голови Віталія Бірука вантажівка відразу вирушила на фронт.

"Автомобіль вже допомагає бійцям виконувати надважливі бойові завдання. Зокрема, польовими дорогами ним доставляються до передових позицій найнеобхідніші речі – боєкомплект, вода, їжа.
Щиро дякуємо кожному і кожній, хто долучився до збору коштів!" - вдячно кажуть у бригаді.

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Теги: Волинські тероборонівці, Ратнівщина, автомобіль
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