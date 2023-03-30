Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках

Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Міністерство оборони Китаю заявило, що китайські військові готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.

Про це повідомляє Reuters, пише LB.ua.

Речник міністерства оборони Китаю Тан Кефей на прес-конференції заявив, що обидві країни працюватимуть разом над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки.

За його словами, дві країни будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість. Сторони також далі організовуватимуть спільне морське та повітряне патрулювання та спільні навчання.

Як повідомляють китайські ЗМІ, китайсько-російські відносини не схожі на військово-політичний союз часів холодної війни, а виходять за рамки цієї моделі державних відносин і мають характер неприєднання, неконфронтації та ненацілювання на треті країни.

Зазначається, що китайські військові готові працювати разом з російськими для повної реалізації важливого консенсусу, досягнутого двома главами держав, подальшого зміцнення стратегічної взаємодії та координації, регулярної організації спільного морського та повітряного патрулювання, спільних навчань та тренувань, а також зміцнення різноманітних обмінів. Покращувати співробітництво між збройними силами двох країн, зокрема і в рамках існуючого механізму, для подальшого поглиблення взаємної довіри між військовими, спільної роботи з реалізації ініціатив у галузі глобальної безпеки, спільного захисту міжнародної справедливості та подальшого внеску на підтримку міжнародної та регіональної безпеки і стабільності, що допоможе «будівництву спільноти єдиної долі».

Нагадаємо, США закликають ЄС вжити санкцій на китайську супутникову компанію за допомогу Росії. Spacety China потрапила під санкції американців через інформацію про передачу вагнерівцям знімків з локаціями українських оборонних сил.

Нещодавно президентка Тайваню зробила зупинку у Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки. Вона має зустрітися з лідером Палати представників пізніше у Каліфорнії. Це дуже обурило Китай.

Нагадаємо, що з Китаю за рік продали в Росію дронів на понад 12 мільйонів доларів.

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Теги: Китай, Росія, війна
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