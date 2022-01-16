В Україну йде похолодання зі снігом





Про це Наталка Діденко.



Він принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.



У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припиняться. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31-го березня суха погода.



Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6+12 градусів, на Луганщині +3+7 градусів.



У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.



Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде із скромним потеплінням та західними дощами.



"А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України", - написала синоптикиня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу.Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці синоптикиняВін принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припиняться. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31-го березня суха погода.Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6+12 градусів, на Луганщині +3+7 градусів.У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде із скромним потеплінням та західними дощами."А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України", - написала синоптикиня.

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