В Україну йде похолодання зі снігом

В Україну йде похолодання зі снігом
У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Він принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.

У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припиняться. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31-го березня суха погода.

Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6+12 градусів, на Луганщині +3+7 градусів.

У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.

Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде із скромним потеплінням та західними дощами.

"А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України", - написала синоптикиня.

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Теги: Україна, погода, сніг
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