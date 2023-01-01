Волинське місто виділило 5 мільйонів гривень на потреби військових





Про це повідомляє



Відповідне рішення прийняли на 22 позачерговій сесії Володимирської міської ради. За нього проголосували одноголосно 22 присутніх обранці громади.



Це було основним питанням, через яке і скликали позачергову сесію, щоб якнайшвидше виділити кошти військовим на запити командирів.



Відтак депутати прийняли рішення про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.10.2021 року №10/4 «Про затвердження Програми матеріально–технічного забезпечення військових частин, Володимир–Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в громаді на 2021 – 2025 роки»(зі змінами). Та погодили виділення ще додатково близько 5 млн грн на потреби військових.



На минулій сесії 3-го березня прийняли рішення про виділення майже 92 млн грн на потреби військових формувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30-го березня у Володимирі депутати підтримали рішення про виділення ще близько 5 мільйонів гривень військовим формуванням.Про це повідомляє БУГ Відповідне рішення прийняли на 22 позачерговій сесії Володимирської міської ради. За нього проголосували одноголосно 22 присутніх обранці громади.Це було основним питанням, через яке і скликали позачергову сесію, щоб якнайшвидше виділити кошти військовим на запити командирів.Відтак депутати прийняли рішення про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.10.2021 року №10/4 «Про затвердження Програми матеріально–технічного забезпечення військових частин, Володимир–Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в громаді на 2021 – 2025 роки»(зі змінами). Та погодили виділення ще додатково близько 5 млн грн на потреби військових.На минулій сесії 3-го березня прийняли рішення про виділення майже 92 млн грн на потреби військових формувань.

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