В Україні хочуть створити реєстр ухилянтів

В Україні хочуть створити реєстр ухилянтів
Нардеп, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що працює над законопроектом про реєстр "ухилянтів". В інтерв'ю "Фокусу" він поділися, що наразі документ ще не зареєстровано у ВР.

Наразі депутат доробляє деталі такої ініціативи. Її сенс у наступному: якщо військовозобов'язаний був поінформований про необхідність прийти до військкомату, але не з'явився, наприклад, двічі поспіль, то ТЦК має право оприлюднити його особисті дані. Йдеться про ім'я, прізвище та інше.

"Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — каже парламентар.

А після того, як військовозобов'язаний чоловік виконає своє зобов'язання, інформацію з реєстру вилучать. Тобто такий реєстр "ухилянтів" виконуватиме функцію суспільного тиску на чоловіків, що ухиляються від прибуття до військкомату.

Та наразі це лише на рівні законодавчої ініціативи, конкретні законопроекти, додає Веніславський, будуть за місяць-два.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: реєстр, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Він ,цей реєстр давно повинен бути створений ,але дехто з вєнкоматів ,лікарень кладе в кишеню і йому не потрібно такого реєстру .
Відповісти
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чотири словацькі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом, – ЗМІ
Сьогодні, 16:35
В Україні хочуть створити реєстр ухилянтів
Сьогодні, 16:21
ВАКС призначив штраф і заборонив обіймати окремі посади Ірині Констанкевич
Сьогодні, 16:07
Волинське місто виділило 5 мільйонів гривень на потреби військових
Сьогодні, 15:47
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
На Волині СБУ викрила факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. ФОТО На Волині СБУ викрила факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. ФОТО
23 березень, 15:58
Від 1000 до 4500 доларів США: волинянин зі спільниками організували схему переправлення ухилянтів за кордон Від 1000 до 4500 доларів США: волинянин зі спільниками організували схему переправлення ухилянтів за кордон
22 березень, 14:21
На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО
18 березень, 10:30
Двоє волинян незаконно переправляли ухилянтів за кордон. ФОТО Двоє волинян незаконно переправляли ухилянтів за кордон. ФОТО
10 березень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотири словацькі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом, – ЗМІ
Сьогодні, 16:35
 0
В Україні хочуть створити реєстр ухилянтів
Сьогодні, 16:21
 0
ВАКС призначив штраф і заборонив обіймати окремі посади Ірині Констанкевич
Сьогодні, 16:07
 0
Волинське місто виділило 5 мільйонів гривень на потреби військових
Сьогодні, 15:47
 0
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8