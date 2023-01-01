В Україні хочуть створити реєстр ухилянтів
Сьогодні, 16:21
Нардеп, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що працює над законопроектом про реєстр "ухилянтів". В інтерв'ю "Фокусу" він поділися, що наразі документ ще не зареєстровано у ВР.
Наразі депутат доробляє деталі такої ініціативи. Її сенс у наступному: якщо військовозобов'язаний був поінформований про необхідність прийти до військкомату, але не з'явився, наприклад, двічі поспіль, то ТЦК має право оприлюднити його особисті дані. Йдеться про ім'я, прізвище та інше.
"Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — каже парламентар.
А після того, як військовозобов'язаний чоловік виконає своє зобов'язання, інформацію з реєстру вилучать. Тобто такий реєстр "ухилянтів" виконуватиме функцію суспільного тиску на чоловіків, що ухиляються від прибуття до військкомату.
Та наразі це лише на рівні законодавчої ініціативи, конкретні законопроекти, додає Веніславський, будуть за місяць-два.
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Наразі депутат доробляє деталі такої ініціативи. Її сенс у наступному: якщо військовозобов'язаний був поінформований про необхідність прийти до військкомату, але не з'явився, наприклад, двічі поспіль, то ТЦК має право оприлюднити його особисті дані. Йдеться про ім'я, прізвище та інше.
"Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — каже парламентар.
А після того, як військовозобов'язаний чоловік виконає своє зобов'язання, інформацію з реєстру вилучать. Тобто такий реєстр "ухилянтів" виконуватиме функцію суспільного тиску на чоловіків, що ухиляються від прибуття до військкомату.
Та наразі це лише на рівні законодавчої ініціативи, конкретні законопроекти, додає Веніславський, будуть за місяць-два.
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Коментарі 1
Він ,цей реєстр давно повинен бути створений ,але дехто з вєнкоматів ,лікарень кладе в кишеню і йому не потрібно такого реєстру .
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