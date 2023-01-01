Коли та кому призначають хондропротектори*

Коли та кому призначають хондропротектори*
Організм людини щодня піддається різним навантаженням. І особливо страждають суглоби. Незалежно від фізичної активності, вони можуть запалюватися, боліти, стиратися. Саме для профілактики таких станів і розробили хондропротектори, з інформацією про які можна ознайомитися за посиланням
https://apteka911.ua/shop/lekarstvennyie-preparatyi/hondroprotektoryi у медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ці препарати знімають запалення та сприяють відновленню. При цьому склад може змінюватися залежно від призначення.

Для кого актуальні хондропротектори


Подібні препарати насамперед призначають тим, хто періодично стикається з різноманітними фізичними навантаженнями. Вони необхідні для підтримки суглобів. Правило актуальне як для спортсменів, так і для працівників різних сфер. Окремо виділяють тих, хто переніс травму суглобів і сухожиль та проходить курс реабілітації. У такому разі препарат дає змогу знизити больові відчуття й сприяє швидкому відновленню.

Різноманітність препаратів


Зважаючи на склад, виділяють хондропротектори на основі:

- колагену;
- глюкозаміну;
- хондроїтинсульфату.

У першому випадку речовину використовують виключно як харчову добавку для підтримки організму. Достатньо лише дотримуватися визначеного дозування.

Глюкозамін використовують у тих випадках, коли необхідні зняття запалення і мінімізація больового синдрому. Завдяки продуманому складу препарату здійснюється поступове відновлення суглобів і подальше зміцнення. На таких же особливостях базується принцип роботи хондроїтинсульфату.

Багато препаратів доступні без рецепту. Але навіть попри це, їх не рекомендують приймати самостійно. Дозування призначається виключно лікарем і приймання здійснюється під його суворим наглядом. Усе через те, що хвороба суглобів може бути спричинена різними факторами та в деяких випадках може знадобитися комплексне лікування.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я

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Теги: хондропротектори
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