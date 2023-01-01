У Луцьку ремонтують частину старого водогону. ФОТО

У Луцьку ремонтують частину старого водогону. ФОТО
У Луцьку на вулиці Задворецькій поблизу Київського Майдану тривають роботи із заміни аварійної ділянки водогону.

Як розповів Суспільному керівник підрядної фірми Юрій Шендюх, майстри збираються прокласти приблизно 100 метрів нової водопровідної труби.

Роботи стартували 30 березня.

Зі слів керівника підрядної фірми, замінити аварійну ділянку водогону, якому щонайменше пів століття, спершу планували за один день, однак, каже, під час розкопок виявили нові проблемні місця, тому ремонт триватиме щонайменше до вечора п’ятниці, 31 березня.

«Тут постійні пориви є. Використовуємо тут поліетиленову трубу, діаметром 450. Вона є досить довговічна. Термін експлуатації від виробника не менше 50 років, хоча служить вона і довше», – говорить Юрій Шендюх.

Скільки коштуватиме місту ця заміна водогону, заступник директора комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца поки сказати не може.

«Зараз будуть ці всі моменти уточнюватися, тому що там комплекс робіт передбачає і заміну труби, і заміну запірної арматури. Заміну труби робимо методом протяжки, тобто стара труба буде використана у якості футляра», – додав заступник директора «Луцькводоканалу».
У Луцьку ремонтують частину старого водогону. ФОТО
У Луцьку ремонтують частину старого водогону. ФОТО
У Луцьку ремонтують частину старого водогону. ФОТО
У Луцьку ремонтують частину старого водогону. ФОТО

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Теги: Луцьк, водогон, ремонт
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