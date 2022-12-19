Київ отримав від Німеччини та Польщі 4 найсучасніших пожежних авто. ВІДЕО

Київ отримав від Німеччини та Польщі 4 найсучасніших пожежних авто. ВІДЕО
Київ отримав від німецьких та польських партнерів іще чотири нових сучасних пожежних автомобілі.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час передачі авто київським рятувальникам.

«Київ отримав від німецьких та польських партнерів іще чотири нових найсучасніших пожежних автомобілі. І вже сьогодні вони заступають на чергування в районах столиці», - сказав мер.

Він зазначив, що пожежні автомобілі Києву передало німецьке місто-побратим Лейпциг та профінансувало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, а виробили в найкоротші терміни польські партнери.

Кличко повідомив, що час очікування на такі авто в світі – приблизно 2 роки. Зроблені пожежні машини на базі шасі Renault з дубль-кабіною та колісною формулою 4х4 та 4х2.

За його словами, автівки ефективно можуть використовуватися на міжбудинкових територіях, де вузькі проїзди, круті підйоми та складні дорожні умови. Також ці автомобілі призначені і для пінного гасіння пожеж, що дуже важливо, особливо в умовах постійних ракетних атак Росії.

Він подякував німецьким та польським партнерам за цю важливу для Києва допомогу, адже в умовах війни місту необхідно оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації.


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Теги: пожежні автомобілі, Київ, Кличко
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