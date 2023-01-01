У Луцькому районі повісився чоловік
Сьогодні, 18:45
У Луцькому районі вчинив самогубство 39-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 29 березня у селі Михлин Луцького району. Чоловіка виявили мертвим на власному подвір'ї.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що, дійсно, у середу, 29 березня, 39-річний місцевий мешканець покінчив з життям шляхом повішення.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості належним чином задокументовано.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 29 березня у селі Михлин Луцького району. Чоловіка виявили мертвим на власному подвір'ї.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що, дійсно, у середу, 29 березня, 39-річний місцевий мешканець покінчив з життям шляхом повішення.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості належним чином задокументовано.
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