У Луцькому районі повісився чоловік

У Луцькому районі повісився чоловік
У Луцькому районі вчинив самогубство 39-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 29 березня у селі Михлин Луцького району. Чоловіка виявили мертвим на власному подвір'ї.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що, дійсно, у середу, 29 березня, 39-річний місцевий мешканець покінчив з життям шляхом повішення.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Слідів насилля немає. Відомості належним чином задокументовано.

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Теги: повісився чоловік, самогубство
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