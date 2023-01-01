Погода у Луцьку на завтра, 31 березня

Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
У п'ятницю, 31 березня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +12°.

Народний прогноз погоди: 31 березня вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народі святителя називали Кирило - "дери полоз", тому що з цього часу дороги псувались. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим.

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Теги: погода, Луцьк
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