Ірина Констанкевич прокоментувала рішення ВАКС щодо штрафу та заборони їй обіймати окремі посади
Сьогодні, 20:09
Народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич прокоментувала рішення Вищого антикорупційного суду щодо заборони їй обіймати окремі посади та призначення штрафу.
Про це народна обраниця написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.
Подаємо допис Ірини Констанкевич без змін та правок:
Товариство, сьогодні ВАКС ухвалив рішення щодо мене. І визнав винною у недекларуванні орендованої квартири, яку я і не повинна була декларувати. Усі аргументи ми наводили у суді. На жаль, не почули… Це рішення суду є свідченням подвійних стандартів. Ця квартира мені не належить, що підтверджено усіма матеріалами справи. Мої дії не спричинили державі і суспільству жодних збитків. Я не збагатилася ні на копійку.
Зауважу, що вирок набуває законної сили після затвердження його апеляційною інстанцію. З рішенням суду ми категорично не згідні. І подаємо в апеляцію.
Хочемо донести цю інформацію найперше до журналістів, які сповідують принципи професійних та етичних стандартів. І головні з них - це професійна чесність, повна та достовірна інформація.
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Про це народна обраниця написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.
Подаємо допис Ірини Констанкевич без змін та правок:
Товариство, сьогодні ВАКС ухвалив рішення щодо мене. І визнав винною у недекларуванні орендованої квартири, яку я і не повинна була декларувати. Усі аргументи ми наводили у суді. На жаль, не почули… Це рішення суду є свідченням подвійних стандартів. Ця квартира мені не належить, що підтверджено усіма матеріалами справи. Мої дії не спричинили державі і суспільству жодних збитків. Я не збагатилася ні на копійку.
Зауважу, що вирок набуває законної сили після затвердження його апеляційною інстанцію. З рішенням суду ми категорично не згідні. І подаємо в апеляцію.
Хочемо донести цю інформацію найперше до журналістів, які сповідують принципи професійних та етичних стандартів. І головні з них - це професійна чесність, повна та достовірна інформація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Коментарі 9
Піздьож!
Тобто "законотворець" не вірить в суд(ВАКС) України.Кого ви вибираєте,поліщуки...майбахів,так і надалі...
Ця (вибачте), жінка викрутиться з будь-якої ситуації.
Шо ти крутиш і не маєш мужності, порядності і совісті визнати свою вину ! Коню в далекому поліському селі понятно, шо то квартира по паперах не твоя ! Тут же поки що мова не йде про власність на квартиру, а на яких правах там проживала, де взяла гроші на аренду, скільки платила, де договір аренди, чи сплачені податки і т. п. і чому не задекларувала ці кошти. А швидше всього квартира то твоя, але записана на когось іншого. Питають про одне, а вона як двієчник торочить про інше ! Тлуста пляма на репутації !
Зателефоную шефу,а де він???Волиняки,думайте вже хоч зараз мізками,а не ду...кого делегуєте у ВР і органи місцевого самоврядування,може вже дійшло,хоча є сумніви...
Накрала купу грошей
"Волинські новини" це дно видаляють коменти не хочуть чути "позитив " про подругу палиці
Бабціна хата
Хата бабки
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