Ірина Констанкевич прокоментувала рішення ВАКС щодо штрафу та заборони їй обіймати окремі посади

Народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич прокоментувала рішення Вищого антикорупційного суду щодо заборони їй обіймати окремі посади та призначення штрафу.Про це народна обраниця написала на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо,відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.Подаємо допис Ірини Констанкевич без змін та правок:Товариство, сьогодні ВАКС ухвалив рішення щодо мене. І визнав винною у недекларуванні орендованої квартири, яку я і не повинна була декларувати. Усі аргументи ми наводили у суді. На жаль, не почули… Це рішення суду є свідченням подвійних стандартів. Ця квартира мені не належить, що підтверджено усіма матеріалами справи. Мої дії не спричинили державі і суспільству жодних збитків. Я не збагатилася ні на копійку.Зауважу, що вирок набуває законної сили після затвердження його апеляційною інстанцію. З рішенням суду ми категорично не згідні. І подаємо в апеляцію.Хочемо донести цю інформацію найперше до журналістів, які сповідують принципи професійних та етичних стандартів. І головні з них - це професійна чесність, повна та достовірна інформація.