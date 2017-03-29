У Луцьку сталася ДТП, в якій постраждав мотоцикліст і неповнолітній пасажир. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового авомомбіля та мотоцикла.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Аварія сталася на перехресті проспекту Відродження та вулиць Ветеранів і Писаревського у Луцьку ввечері 30 березня.
Відео з місця аварії опублікували в одному з луцьких телеграм-каналів.
На відео видно, що мотоцикл зазнав значних механічних пошкоджень, а мотоцикліста госпіталізували.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Аварія сталася на перехресті проспекту Відродження та вулиць Ветеранів і Писаревського у Луцьку ввечері 30 березня.
Відео з місця аварії опублікували в одному з луцьких телеграм-каналів.
На відео видно, що мотоцикл зазнав значних механічних пошкоджень, а мотоцикліста госпіталізували.