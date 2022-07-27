На війні з Росією загинув воїн з Волині Олександр Косарєв

На війні з Росією загинув воїн з Волині Олександр Косарєв
Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України віддав життя військовослужбовець з Волині.

Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.

Загинув військовий з міста Ківерці Косарєв Олександр Володимирович, 1972 року народження.

Загиблий воїн служив на посаді старшого навідника гранатометного відділення гранатометного механізованого батальйону 110 ОМБр.

Загинув 26 березня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного та стрілецького обстрілу біля населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Інформацію про дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Щирі співчуття рідним.

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Теги: смерть, Ківерці, війна, Волинь
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