Добрі новини від ВолиньPost за 30 березня

Добрі новини від ВолиньPost за 30 березня
На щастя, добрі новини є щодня. ЗСУ і всі сили українського спротиву продовжують вражати: лише за минулу добу відправили до пекла 560 рашистів!

Про цей та інші позитивні інформаційні приводи – у постійній рубриці. Сьогодні, 30 березня, ми писали про таке:

Захисники за добу знищили ще 560 окупантів

За минулу добу захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 172 900 (+560) осіб,
- танків – 3 610 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 671 (+12) од,
- РСЗВ – 526 (+0) од,
- засобів ППО – 278 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,
- спеціальної техніки – 291 (+3) од.

Волинський драмтеатр під час концерту зібрав для ЗСУ понад 37 тисяч гривень

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка на благодійному концерті зібрав на автівку для Збройних сил України 37350 гривень.

У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.

Волинське місто виділило 5 мільйонів гривень на потреби військових

30 березня у Володимирі депутати підтримали рішення про виділення ще близько 5 мільйонів гривень військовим формуванням.

Чотири словацькі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом, – ЗМІ

Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29SA. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова в ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом.

Київ отримав від Німеччини та Польщі 4 найсучасніших пожежних авто. ВІДЕО

Київ отримав від німецьких та польських партнерів іще чотири нових сучасних пожежних автомобілі.




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Теги: Добрі новини
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