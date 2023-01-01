Добрі новини від ВолиньPost за 30 березня

На щастя, добрі новини є щодня. ЗСУ і всі сили українського спротиву продовжують вражати: лише за минулу добу відправили до пекла 560 рашистів!Про цей та інші позитивні інформаційні приводи – у постійній рубриці. Сьогодні, 30 березня, ми писали про таке:За минулу добу захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 172 900 (+560) осіб,- танків – 3 610 (+1) од,- бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,- артилерійських систем – 2 671 (+12) од,- РСЗВ – 526 (+0) од,- засобів ППО – 278 (+1) од,- літаків – 306 (+0) од,- гелікоптерів – 291 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,- крилатих ракет – 911 (+0) од,- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,- спеціальної техніки – 291 (+3) од.Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка на благодійному концерті зібрав на автівку для Збройних сил України 37350 гривень.У театрі подякували студентам Луцького національного технічного університету, Луцького педагогічного коледжу та військового ліцею, а також усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.30 березня у Володимирі депутати підтримали рішення про виділення ще близько 5 мільйонів гривень військовим формуванням.Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29SA. Заступниця голови Верховної Ради Українив ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом.Київ отримав від німецьких та польських партнерів іще чотири нових сучасних пожежних автомобілі.