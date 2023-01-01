Чотири словацькі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом, – ЗМІ

Олена Кондратюкова в ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом.



Про це пише видання Sita, інформує



Літаки, передані Словаччиною, були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори в кабіні пілота сучаснішими.



Теоретично, такі оновлення дозволяють встановлювати на винищувачі західні зразки озброєнь.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29SA. Заступниця голови Верховної Ради Українив ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом.Про це пише видання Sita, інформує Цензор.НЕТ Літаки, передані Словаччиною, були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори в кабіні пілота сучаснішими.Теоретично, такі оновлення дозволяють встановлювати на винищувачі західні зразки озброєнь.Нагадаємо, що Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29

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