Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29





Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Словаччини, пише



Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.



"Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав міністр оборони Ярослав Надь.



Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.



Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.



Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.



Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні



Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.



Таким чином, вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29.Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда" Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу."Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав міністр оборони Ярослав Надь.Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.Таким чином, вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

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