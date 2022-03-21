У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО

У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 23 березня, близько 14:40 на автодорозі у смт Торчин відбулось зіткнення автомобіля «Skoda Octavia» та мотоцикла.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди 40-річний водій мотоцикла, місцевий мешканець, від отриманих травм загинув.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини та причини ДТП.
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Торчин, ДТП, мотоцикліст, загинув, смертельна аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 17:09
У суботу перекриють центр Луцька: як курсуватиме громадський транспорт
Сьогодні, 16:51
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 16:44
В Україні з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 16:24
Контрнаступ ЗСУ стримується повільним постачанням зброї, – Washington Post
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув
21 березень, 2022, 12:08
На Волині у ДТП загинув мотоцикліст На Волині у ДТП загинув мотоцикліст
12 вересень, 2016, 10:49
У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії У ДТП біля Луцька загинув 23-річний мотоцикліст: повідомили деталі аварії
15 березень, 10:56
Впав з мотоцикла: на Волині госпіталізували 20-річного водія Впав з мотоцикла: на Волині госпіталізували 20-річного водія
10 березень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Довічні пільги для учасника бойових дій хочуть скасувати
Сьогодні, 17:34
 0
Аксесуари Baseus – надійні помічники у кожному аспекті життя*
Сьогодні, 17:25
 0
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 17:09
 0
У суботу перекриють центр Луцька: як курсуватиме громадський транспорт
Сьогодні, 16:51
 0
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8