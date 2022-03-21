У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди 40-річний водій мотоцикла, місцевий мешканець, від отриманих травм загинув.



Нині на місці працює слідчо-оперативна група.



За цим фактом слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини та причини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 березня, близько 14:40 на автодорозі у смт Торчин відбулось зіткнення автомобіля «Skoda Octavia» та мотоцикла.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди 40-річний водій мотоцикла, місцевий мешканець, від отриманих травм загинув.Нині на місці працює слідчо-оперативна група.За цим фактом слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини та причини ДТП.

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