В Україні з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду

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Відповідну угоду було підписано у четвер, 23 березня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Від України документ підписав Генпрокурор Андрій Костін.
Він назвав підписання документа ще одним кроком у забезпеченні повної відповідальності за міжнародні злочини, скоєні на території України.
«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, доки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф», – заявив Костін після підписання документа.
Генпрокурор також наголосив, що «МКС та Офіс прокурора МУС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя».
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Відповідну угоду було підписано у четвер, 23 березня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Від України документ підписав Генпрокурор Андрій Костін.
Він назвав підписання документа ще одним кроком у забезпеченні повної відповідальності за міжнародні злочини, скоєні на території України.
«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, доки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф», – заявив Костін після підписання документа.
Генпрокурор також наголосив, що «МКС та Офіс прокурора МУС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя».
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