В Україні з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду





Відповідну угоду було підписано у четвер, 23 березня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Від України документ Андрій Костін.



Він назвав підписання документа ще одним кроком у забезпеченні повної відповідальності за міжнародні злочини, скоєні на території України.



«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, доки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф», – заявив Костін після підписання документа.



Генпрокурор також наголосив, що «МКС та Офіс прокурора МУС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний кримінальний суд відкриє своє представництво на території України.Відповідну угоду було підписано у четвер, 23 березня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Від України документ підписав ГенпрокурорВін назвав підписання документа ще одним кроком у забезпеченні повної відповідальності за міжнародні злочини, скоєні на території України.«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, доки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф», – заявив Костін після підписання документа.Генпрокурор також наголосив, що «МКС та Офіс прокурора МУСневтомно стоять на варті правосуддя».

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