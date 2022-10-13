Контрнаступ ЗСУ стримується повільним постачанням зброї, – Washington Post

Контрнаступ ЗСУ стримується повільним постачанням зброї, – Washington Post
Попри те, що США і західні партнери активно нарощують обсяги військової допомоги Збройним силам України, ЗСУ, як і раніше, критично не вистачає зброї для повного винищення російських окупантів на території України та початку ефективного контрнаступу.

Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на американське видання Washington Post.

Так, газета посилається на інформацію, яка була отримана від низки українських офіційних осіб, а також західних аналітиків та дипломатів. Скарга одна – постачання озброєнь від партнерів займає надто багато часу, при тому, що українська і російська армії активно готуються до весняного наступу, який може вирішити результат всієї війни.

Зокрема, американські танки M1 Abrams зможуть посилити ЗСУ тільки восени, через шість місяців після того, як український контрнаступ почнеться. Це занадто пізно.

«Час на боці РФ, а це означає, що у неї є солдати та техніка, щоб вести довгу війну на величезному фронті... Україна не має такої переваги. Якщо зброя не буде доставлена досить швидко, Україні буде вкрай складно дати відсіч росіянам» - сказала виданню Рейчел Ріццо, аналітик Європейської програми Атлантичної ради.

Більш того, за даними газети, навіть анонсовані та підтверджені постачання можуть здійснюватися із затримками, якщо будуть перевантажені логістичні потужності. Це також зіграє на руку російським терористам.

Однак затримки з постачанням озброєння та боєприпасів – не єдина проблема. Зіграла негативну роль також шкідлива стратегія Заходу, яка полягала в поетапному наданні зброї Україні. Так, це, можливо, вберегло західні країни від прямого зіткнення з росією, але Україні обійшлося занадто дорого.

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Теги: контрнаступ ЗСУ, поставки зброї
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