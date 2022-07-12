«Оживить» Старе місто: на місці дому Прайзлерів у Луцьку буде готель

У середу, 22 березня, вирішили долю історичної будівлі в Старому місті - Гостинного дому Прайзлерів. Відбулися громадські слухання на тему «Доцільність здійснення державно-приватного партнерства щодо реставрації з пристосуванням та управлінням нежитловим приміщенням на вулиці Кафедральній, 4».Про це інформують у Луцькраді.До участі в обговоренні зареєструвалось 255 осіб.У 2018 році будівлю на вул. Кафедральна, 4 було передано на баланс Луцької міської ради. Приміщення Гостинного двору Прайзлерів непридатне для нормальної експлуатації через незадовільний технічний стан.Наявні дефекти, пошкодження та відхилення від норм мають тенденцію до збільшення та скоро можуть привести будівлю до аварійного стану і руйнування."Найкращим варіантом у нинішній ситуації є проєкт державно-приватного партнерства щодо реставрації з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням Гостинного двору Прайзлерів шляхом залучення коштів приватного партнера. Ним буде передбачено використання пам’ятки в якості готельно-ресторанного комплексу та вирішене питання її збереження. Управління об’єктом в рамках проєкту передбачатиме користування, експлуатацію, технічне обслуговування об’єкта на довготривалий період (20-30 років)", - інформують у Луцькраді.Перевагою цього варіанту є те, що територіальна громада зберігає та відновлює пам’ятку культурної спадщини місцевого значення, залишивши за собою право власності на об’єкт.Зважаючи на те, що Гостинний двір Прайзлерів знаходиться в серці Старого міста, фігурує в екскурсійних маршрутах, оглядах, статтях та інших матеріалах про історію Луцька, найбільш доречним є його використання в якості готелю з ресторанним об’єктом, вважають у міськраді.«Це допоможе вирішити проблему нестачі потужностей для поселення та приймання туристів в громаді, адже у літньо-осінній період готелі, хостели та апартаменти майже завжди заповнені. Іншою проблемою історичної частини міста є те, що там практично відсутня готельна та ресторанна інфраструктура. Поява нового об’єкта такого типу недалеко від замку та інших пам’яток дозволить «оживити» Старе місто, приведе до нього нових туристів та місцевих мешканців», - йдеться у повідомленні.Також кажуть, що відкриття готелю та ресторану на вул. Кафедральній, 4 дозволить створити близько 20 робочих місць та дасть додаткові надходження від податків та зборів до бюджету.Питання доцільності проведення державно-приватного партнерства на вул. Кафедральній, 4 у Луцьку було підтримано більшістю присутніх в залі.