Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький

Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький
Біля Соледару наприкінці минулого року загинув 38-річний Герой з Волині Арсен Заруцький.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

«За офіційними даними, солдат Арсен Заруцький загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області», - йдеться у дописі.

Без батька залишився малолітній син.

Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 23 по 26 березня включно.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!

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Теги: Заруцький, загинув, Герой, Рожище, Соледар
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