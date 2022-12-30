Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький

Арсен Заруцький.



Про це



«За офіційними даними, солдат Арсен Заруцький загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області», - йдеться у дописі.



Без батька залишився малолітній син.



Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 23 по 26 березня включно.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля Соледару наприкінці минулого року загинув 38-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у Рожищенській міській раді.«За офіційними даними, солдат Арсен Заруцький загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області», - йдеться у дописі.Без батька залишився малолітній син.Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 23 по 26 березня включно.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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