Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький
Сьогодні, 15:34
Біля Соледару наприкінці минулого року загинув 38-річний Герой з Волині Арсен Заруцький.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
«За офіційними даними, солдат Арсен Заруцький загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області», - йдеться у дописі.
Без батька залишився малолітній син.
Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 23 по 26 березня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
«За офіційними даними, солдат Арсен Заруцький загинув у боротьбі з російським агресором 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області», - йдеться у дописі.
Без батька залишився малолітній син.
Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 23 по 26 березня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!
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