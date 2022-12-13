У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО
У центрі Луцька, біля розважального центру «Промінь», сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки вчора, 22 березня.

Про це пише «Конкурент».

Близько 18:00, на проспекті Василя Мойсея, маршрутка №9 потрапила в аварію. Вона виїжджала від зупинки громадського транспорту та зіткнулась із легковиком. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження – у маршрутки розбите лобове скло, а в автівки значні подряпини на правій частині кузова.

У поліції повідомили, що жодних звернень за фактом ДТП не отримували.


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Теги: ДТП, маршрутка, Луцьк
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