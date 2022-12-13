У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
У центрі Луцька, біля розважального центру «Промінь», сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки вчора, 22 березня.
Про це пише «Конкурент».
Близько 18:00, на проспекті Василя Мойсея, маршрутка №9 потрапила в аварію. Вона виїжджала від зупинки громадського транспорту та зіткнулась із легковиком. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження – у маршрутки розбите лобове скло, а в автівки значні подряпини на правій частині кузова.
У поліції повідомили, що жодних звернень за фактом ДТП не отримували.
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Про це пише «Конкурент».
Близько 18:00, на проспекті Василя Мойсея, маршрутка №9 потрапила в аварію. Вона виїжджала від зупинки громадського транспорту та зіткнулась із легковиком. Обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження – у маршрутки розбите лобове скло, а в автівки значні подряпини на правій частині кузова.
У поліції повідомили, що жодних звернень за фактом ДТП не отримували.
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