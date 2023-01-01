Зеленський відвідав Херсонщину. ФОТО

Зеленський відвідав Херсонщину. ФОТО
Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонську область, де ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів, зруйнованих унаслідок повномасштабної агресії росії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент, зокрема, відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об’єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію.

Зеленський оглянув "пункт незламності" й один із мобільних будинків, які встановлено в селі.

Він також поспілкувався з жителями Посад-Покровського й поцікавився їхніми актуальними потребами. Місцеві мешканці відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.

«Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре», – сказав глава держави.
Зеленський відвідав Херсонщину. ФОТО

Крім того, Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини, йому доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.

У той же час Президент ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

В обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для мешканців міста, де є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку.
Зеленський відвідав Херсонщину. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Херсонська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
Судитимуть волинян, які виготовляли та збували контрафактний алкоголь
Сьогодні, 15:20
Зеленський відвідав Херсонщину. ФОТО
Сьогодні, 15:17
29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 14:28
Карта бойових дій в Україні на 23 березня: дані британської розвідки
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Маємо кілька важливих оборонних рішень, – Зеленський Маємо кілька важливих оборонних рішень, – Зеленський
21 березень, 03:13
Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times Сі Цзіньпін може поговорити із Зеленським після зустрічі з Путіним, - Financial Times
20 березень, 12:00
Зеленський відповів на петицію українців про перейменування РФ на Московію Зеленський відповів на петицію українців про перейменування РФ на Московію
11 березень, 15:00
Зеленський ввів санкції проти 407 осіб, серед них – українські Зеленський ввів санкції проти 407 осіб, серед них – українські
11 березень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Контрнаступ ЗСУ стримується повільним постачанням зброї, – Washington Post
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині СБУ викрила факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
«Оживить» Старе місто: на місці дому Прайзлерів у Луцьку буде готель
Сьогодні, 15:42
 0
Біля Соледару загинув Герой з Волині Арсен Заруцький
Сьогодні, 15:34
 0
У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8