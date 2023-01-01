Зеленський відвідав Херсонщину. ФОТО

Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонську область, де ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів, зруйнованих унаслідок повномасштабної агресії росії.



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Президент, зокрема, відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об’єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію.



Зеленський оглянув "пункт незламності" й один із мобільних будинків, які встановлено в селі.



Він також поспілкувався з жителями Посад-Покровського й поцікавився їхніми актуальними потребами. Місцеві мешканці відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.



«Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре», – сказав глава держави.



Крім того, Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини, йому доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.



У той же час Президент ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.



В обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для мешканців міста, де є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідвідав з робочою поїздкою Херсонську область, де ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів, зруйнованих унаслідок повномасштабної агресії росії.Про це повідомляє пресслужба глави держави.Президент, зокрема, відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об’єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію.Зеленський оглянув "пункт незламності" й один із мобільних будинків, які встановлено в селі.Він також поспілкувався з жителями Посад-Покровського й поцікавився їхніми актуальними потребами. Місцеві мешканці відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.«Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре», – сказав глава держави.Крім того, Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини, йому доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.У той же час Президент ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.В обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для мешканців міста, де є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку.

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