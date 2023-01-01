Карта бойових дій в Україні на 23 березня: дані британської розвідки
Сьогодні, 14:15
На сході України продовжуються активні бойові дії на декількох напрямках. Проте значного просування ворога не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
За даними британської карти, бої точаться як у Донецькій, так і в Луганській областях. Окупанти намагаються атакувати на трьох напрямках. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
Також бої точаться біля Авдіївки, яку окупанти намагаються оточити. Крім того, на Лимансько-Куп'янському тривають артилерійські бої. На цьому напрямку, згідно з заявами українських військових, росіяни найчастіше використовують броньовану техніку.
Російські загарбники активно обстрілюють прифронтові населені пункти не лише на сході, але у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
За даними британської карти, бої точаться як у Донецькій, так і в Луганській областях. Окупанти намагаються атакувати на трьох напрямках. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
Також бої точаться біля Авдіївки, яку окупанти намагаються оточити. Крім того, на Лимансько-Куп'янському тривають артилерійські бої. На цьому напрямку, згідно з заявами українських військових, росіяни найчастіше використовують броньовану техніку.
Російські загарбники активно обстрілюють прифронтові населені пункти не лише на сході, але у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
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