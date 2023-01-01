Карта бойових дій в Україні на 23 березня: дані британської розвідки





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За даними британської карти, бої точаться як у Донецькій, так і в Луганській областях. Окупанти намагаються атакувати на трьох напрямках. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.



Також бої точаться біля Авдіївки, яку окупанти намагаються оточити. Крім того, на Лимансько-Куп'янському тривають артилерійські бої. На цьому напрямку, згідно з заявами українських військових, росіяни найчастіше використовують броньовану техніку.



Російські загарбники активно обстрілюють прифронтові населені пункти не лише на сході, але у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сході України продовжуються активні бойові дії на декількох напрямках. Проте значного просування ворога не зафіксовано.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.За даними британської карти, бої точаться як у Донецькій, так і в Луганській областях. Окупанти намагаються атакувати на трьох напрямках. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмут.Також бої точаться біля Авдіївки, яку окупанти намагаються оточити. Крім того, на Лимансько-Куп'янському тривають артилерійські бої. На цьому напрямку, згідно з заявами українських військових, росіяни найчастіше використовують броньовану техніку.Російські загарбники активно обстрілюють прифронтові населені пункти не лише на сході, але у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

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