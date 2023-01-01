Широко анонсований «великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів, – ГУР

Широко анонсований «великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів, – ГУР
Кілька місяців російська пропаганда анонсувала «великий наступ» армії РФ на фронті в Україні. Однак успіхів у ворога немає.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей, йдеться на фейсбук-сторінці ГУР.

В реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Вадим Скібіцький підкреслює, що наразі російська армія має єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.

Воєнна розвідка України регулярно отримує інформацію щодо позицій та чисельності ворожого війська. Завдяки цьому в Генеральному Штабі ЗСУ можуть планувати подальші контрдії.

Наразі окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках.

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Теги: ГУР, наступ Росії, невдача
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