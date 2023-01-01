Широко анонсований «великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів, – ГУР





За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей,



В реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.



Вадим Скібіцький підкреслює, що наразі російська армія має єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.



Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.



Воєнна розвідка України регулярно отримує інформацію щодо позицій та чисельності ворожого війська. Завдяки цьому в Генеральному Штабі ЗСУ можуть планувати подальші контрдії.



Наразі окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кілька місяців російська пропаганда анонсувала «великий наступ» армії РФ на фронті в Україні. Однак успіхів у ворога немає.За словами представника ГУР МО України, загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей, йдеться на фейсбук-сторінці ГУР.В реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.Вадим Скібіцький підкреслює, що наразі російська армія має єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.Воєнна розвідка України регулярно отримує інформацію щодо позицій та чисельності ворожого війська. Завдяки цьому в Генеральному Штабі ЗСУ можуть планувати подальші контрдії.Наразі окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію