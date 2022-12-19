«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО

Віталій Кличко 22 березня зустрівся з мером Вільнюса Реміґіюсом Шимашюсом та делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Кличко розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян.



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Кличко зауважив, що від початку широкомасштабної війни, з якою вдерлася росія, Вільнюс активно підтримує Київ та Україну. Київ та Вільнюс є містами-побратимами з червня 1991 року. “І наша дружба та співпраця тільки зміцнюються”, - додав він.



Кличко подякував меру Вільнюса та представникам міської влади литовської столиці за допомогу у гуманітарній сфері. Зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців.



“Цінуємо ми і те, що цієї дуже складної для України і столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також - газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Загалом Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 000 євро. Ще 400 000 євро місто-побратим перерахувало благодійними коштами”, - заявив мер Києва.



За його словами, литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ - політично, економічно та гуманітарно.



“Ми вдячні за це та налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями у втіленні спільних проєктів. Зокрема, й у повоєнній відбудові та розвитку Києва”, - додав Кличко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києва22 березня зустрівся з мером Вільнюсата делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Кличко розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян.Про це йдеться на його фейсбук-сторінці.Кличко зауважив, що від початку широкомасштабної війни, з якою вдерлася росія, Вільнюс активно підтримує Київ та Україну. Київ та Вільнюс є містами-побратимами з червня 1991 року. “І наша дружба та співпраця тільки зміцнюються”, - додав він.Кличко подякував меру Вільнюса та представникам міської влади литовської столиці за допомогу у гуманітарній сфері. Зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців.“Цінуємо ми і те, що цієї дуже складної для України і столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також - газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Загалом Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 000 євро. Ще 400 000 євро місто-побратим перерахувало благодійними коштами”, - заявив мер Києва.За його словами, литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ - політично, економічно та гуманітарно.“Ми вдячні за це та налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями у втіленні спільних проєктів. Зокрема, й у повоєнній відбудові та розвитку Києва”, - додав Кличко.

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