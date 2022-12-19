«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО

«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко 22 березня зустрівся з мером Вільнюса Реміґіюсом Шимашюсом та делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Кличко розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян.

Про це йдеться на його фейсбук-сторінці.

Кличко зауважив, що від початку широкомасштабної війни, з якою вдерлася росія, Вільнюс активно підтримує Київ та Україну. Київ та Вільнюс є містами-побратимами з червня 1991 року. “І наша дружба та співпраця тільки зміцнюються”, - додав він.

Кличко подякував меру Вільнюса та представникам міської влади литовської столиці за допомогу у гуманітарній сфері. Зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав та розміщував українських біженців.

“Цінуємо ми і те, що цієї дуже складної для України і столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також - газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Загалом Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 000 євро. Ще 400 000 євро місто-побратим перерахувало благодійними коштами”, - заявив мер Києва.

За його словами, литовські партнери підкреслили, що і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну і Київ - політично, економічно та гуманітарно.
«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО

“Ми вдячні за це та налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями у втіленні спільних проєктів. Зокрема, й у повоєнній відбудові та розвитку Києва”, - додав Кличко.

«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО
«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кличко, Вільнюс, зустріч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Широко анонсований «великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів, – ГУР
Сьогодні, 14:02
Провалля у центрі Луцька: у нього впала і травмувалася дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО
Сьогодні, 13:39
Як змінювалась мода на меблі за останні 50 років*
Сьогодні, 13:20
Загибель бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
Обговорили посилення військової допомоги Україні: Кличко зустрівся з керівниками правлячої партії Німеччини Обговорили посилення військової допомоги Україні: Кличко зустрівся з керівниками правлячої партії Німеччини
06 березень, 16:12
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25 Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
17 лютий, 15:30
Лукашенко завтра зустрінеться з Путіним Лукашенко завтра зустрінеться з Путіним
16 лютий, 10:52
У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО
19 грудень, 2022, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 та 30 березня частина Луцька і кілька прилеглих сіл тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 14:28
 0
Карта бойових дій в Україні на 23 березня: дані британської розвідки
Сьогодні, 14:15
 0
Широко анонсований «великий» російський наступ майже не приніс ворогу значних результатів, – ГУР
Сьогодні, 14:02
 0
Провалля у центрі Луцька: у нього впала і травмувалася дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
 0
«Співпраця тільки зміцнюється»: Кличко зустрівся з мером литовського Вільнюса. ФОТО
Сьогодні, 13:39
 0
Медіа
відео
1/8