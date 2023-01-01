Загибель бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування

Загибель бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування
Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.

Про це Держбюро розслідувань повідомило у відповідь на запит Громадського.

Слідство наразі встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 02:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.

«Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю», — зазначив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер.

У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків, розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події.

Нагадаємо, що у Ратнівській громаді повідомили про смерть молодшого сержанта 100 бригади тероборони, командира відділення Сергія Панасюка, 01.11.1989 року народження. Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині.

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Теги: ДБР, розслідування, тероборона, Волинь
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