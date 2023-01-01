Загибель бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: у ДБР розповіли про перші результати розслідування





Про це Держбюро розслідувань повідомило у відповідь на запит



Слідство наразі встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 02:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.



«Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю», — зазначив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.



Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер.



У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків, розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.Про це Держбюро розслідувань повідомило у відповідь на запит Громадського Слідство наразі встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 02:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.«Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю», — зазначив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер.У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків, розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події.Нагадаємо, що у Ратнівській громаді повідомили про смерть молодшого сержанта 100 бригади тероборони , командира відділення Сергія Панасюка, 01.11.1989 року народження. Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію