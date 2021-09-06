Як змінювалась мода на меблі за останні 50 років*

Як змінювалась мода на меблі за останні 50 років*
Мода – річ невпинна і меблеве виробництво в цьому питанні далеко не виняток. На дизайн і стиль меблів впливало багато факторів: від технологічного прогресу до соціальних тенденцій у суспільстві. Розглянемо основні із них.

1970-ті роки – час масштабного будівництва «хрущовок». Однією із найбільш важливих кімнат в будь-якому домі була вітальня, адже саме тут обговорювалися найважливіші політичні й суспільні зрушення. Меблювання обов’язково візуалізувало авторитет господаря. Цьому періоду характерні громіздкі дерев’яні серванти, прямі великі дивани і крісла.

1980-ті роки – період, коли полиці сервантів ломились від культивованого кришталю, а меблів в оселях ставало все більше і більше. Саме в цей час почали набирати неабиякої популярності великі багатосекційні стінки. Також до комплекту входили шафи, стіл із стільцями, диван і два крісла.

Кухні поділялись на три види: ультрасучасні модульні, середні по вартості з мармуровим принтом і бюджетні.

1990-ті роки – меблі особливо не змінилися, але підлоги зазнали суттєвих модифікацій, їх почали застеляти ковроліном або лінолеумом.

2000 -ні – глобальні зміни внесла світова економіка. Тут почали з’являтись ліжка з ортопедичними матрацами, світлодіодне освітлення і настала ера шафи-купе. Стінки разом із килимами відправлялись на дачі. Настав світанок українського меблевого виробництва.
Як змінювалась мода на меблі за останні 50 років*

2010-ті – початок епохи гаджетів і розумних технологій. Стільці на коліщатках, комп’ютерні крісла, практичні та функціональні меблеві конструкції почали набувати великої популярності. М’які безкаркасні меблі, барні стійки та стільці, міцні екологічні матеріали – все це надійно закарбувалось в дизайні інтер’єрів квартир та будинків.

2020-ті роки – час, коли ринок потішив великою різноманітністю асортименту меблевих композицій. Завдяки вбудованій техніці, з’являється більше простору, а меблі для дому обирають залежно від стилю і дизайну приміщення.

Максимально популярними стають багатофункціональні конструкції, ліжка-трансформери, крісла-мішки і модульні вітальні. Більшість дизайнерів керуються принципом «чим простіше – тим краще» і використовують багато екологічних матеріалів, наслідуючи саму природу. Такі тенденції прослідковуються й нині.

І головне – стильно і сучасно меблювати вашу оселю завжди допоможе інтернет-магазин Taburetka.ua!
Як змінювалась мода на меблі за останні 50 років*

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Теги: меблі
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