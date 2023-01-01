Скільки насправді волинян виїхали за кордон через систему «Шлях»





Відповідна інформація міститься у проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України та уточнена на запит Центру журналістських розслідувань Андрієм Пасічником.



Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України перевірила всі записи, що містяться в Єдиному комплексі інформаційних систем (далі – система «Шлях»), який створений для передачі рішень про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, що приймаються Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.



Як йдеться в проміжному звіті комісії, впродовж 24.02.2022-31.12.2022 р. Державна служба України з безпеки на транспорті загалом внесла у систему «Шлях» 160 тисяч 616 записів, які стосуються 96 тисяч 442 чоловіків призовного віку. Із них правом виїхати за кордон скористалися 66 тисяч 374 чоловіки.



«Окремо слід звернути увагу, що кількість осіб, яким було надано дозвіл на виїзд з України, але вони не скористалися таким правом, становить 30 068 чоловіків, також 3178 осіб при перетині державного кордону не були випущені службовими особами Державної прикордонної служби України у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду», – йдеться у звіті.



На Волині у 2022 році внесено 21 тисяча 108 таких записів, що стосуються 10 тисяч 821 особи. Лише 7625 із них скористалися своїм правом перетину кордону.





У звіті комісії наголошують, що є велика кількість чоловіків призовного віку, які після спливу термінів перебування за кордоном не повернулися в Україну. Кількість таких осіб загалом по Україні складає 9373 особи, або ж 14,12% від загальної кількості. Тобто кожен сьомий. При цьому найбільший відсоток таких випадків в Харківській, Тернопільській, Полтавській та Волинській областях.



Серед тих, хто отримав дозвіл на Волині і не повернувся – 1375 осіб (18,03% тих, хто скористався правом виїзду, тобто майже кожен шостий).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого і до кінця 2022 року за кордон через систему «Шлях», яка забезпечує виїзд чоловікам-волонтерам, виїхали 7625 волинян. Отримали ж такий дозвіл 10 821 житель регіону – понад 3 тисячі військовозобов’язаних не виїжджали, попри наявність дозволу. Серед волинян не повернулися 1375 осіб, що з загальної кількості тих, хто виїхав, становить 18,03%.Відповідна інформація міститься у проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України та уточнена на запит Центру журналістських розслідувань «Сила правди» експертом комісіїТимчасова слідча комісія Верховної Ради України перевірила всі записи, що містяться в Єдиному комплексі інформаційних систем (далі – система «Шлях»), який створений для передачі рішень про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, що приймаються Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.Як йдеться в проміжному звіті комісії, впродовж 24.02.2022-31.12.2022 р. Державна служба України з безпеки на транспорті загалом внесла у систему «Шлях» 160 тисяч 616 записів, які стосуються 96 тисяч 442 чоловіків призовного віку. Із них правом виїхати за кордон скористалися 66 тисяч 374 чоловіки.«Окремо слід звернути увагу, що кількість осіб, яким було надано дозвіл на виїзд з України, але вони не скористалися таким правом, становить 30 068 чоловіків, також 3178 осіб при перетині державного кордону не були випущені службовими особами Державної прикордонної служби України у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду», – йдеться у звіті.На Волині у 2022 році внесено 21 тисяча 108 таких записів, що стосуються 10 тисяч 821 особи. Лише 7625 із них скористалися своїм правом перетину кордону.У звіті комісії наголошують, що є велика кількість чоловіків призовного віку, які після спливу термінів перебування за кордоном не повернулися в Україну. Кількість таких осіб загалом по Україні складає 9373 особи, або ж 14,12% від загальної кількості. Тобто кожен сьомий. При цьому найбільший відсоток таких випадків в Харківській, Тернопільській, Полтавській та Волинській областях.Серед тих, хто отримав дозвіл на Волині і не повернувся – 1375 осіб (18,03% тих, хто скористався правом виїзду, тобто майже кожен шостий).

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