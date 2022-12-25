На Волині може з'явитися новий консультативно-дорадчий орган

На Волині може з'явитися новий консультативно-дорадчий орган
На Волині хочуть створити орган співпраці громадськості з Бюро економічної безпеки.

Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.

«Ми опрацьовуємо розробку формату у вигляді певного консультативно-дорадчого органу, створеного при територіальних управліннях. Зробимо це в найкоротші терміни. Він відповідатиме нормам законодавства», – зазначив Вадим Мельник.

І додав: «Якщо я хочу, щоби бізнес сказав «Нам потрібен БЕБ», то треба, щоб ви (підприємці – ред.) розуміли, як ми діємо, як вам допомагаємо».

Нагадаємо, вчора, 22 березня, на Волині з робочим візитом перебував очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Під час зустрічі з представниками силових структур, місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій області керівництво БЕБ обговорило проєкт «регіонального плану боротьби з тіньовою економікою» у регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вадим Мельник, БЕБ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки насправді волинян виїхали за кордон через систему «Шлях»
Сьогодні, 13:00
У Володимирі опалення подаватимуть тільки вночі
Сьогодні, 12:45
На Волині може з'явитися новий консультативно-дорадчий орган
Сьогодні, 12:35
Волинянин намагався вивезти за кордон у легковому автомобілі майже 37 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:30
РФ прагне повернути Куп'янськ, – британська розвідка
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами Чи боротиметься Бюро економічної безпеки з волинськими псевдоволонтерами
Сьогодні, 12:00
Чому на Волинь приїхав очільник Бюро економічної безпеки Чому на Волинь приїхав очільник Бюро економічної безпеки
22 березень, 18:18
На Волині викрили підприємця, який ухилився від сплати податків На Волині викрили підприємця, який ухилився від сплати податків
25 грудень, 2022, 14:07
На Волині розпочали роботу детективи та аналітики Бюро економічної безпеки На Волині розпочали роботу детективи та аналітики Бюро економічної безпеки
05 листопад, 2022, 07:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки насправді волинян виїхали за кордон через систему «Шлях»
Сьогодні, 13:00
 0
У Володимирі опалення подаватимуть тільки вночі
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині може з'явитися новий консультативно-дорадчий орган
Сьогодні, 12:35
 0
Волинянин намагався вивезти за кордон у легковому автомобілі майже 37 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:30
 0
РФ прагне повернути Куп'янськ, – британська розвідка
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8