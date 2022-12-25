На Волині може з'явитися новий консультативно-дорадчий орган





Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.



«Ми опрацьовуємо розробку формату у вигляді певного консультативно-дорадчого органу, створеного при територіальних управліннях. Зробимо це в найкоротші терміни. Він відповідатиме нормам законодавства», – зазначив Вадим Мельник.



І додав: «Якщо я хочу, щоби бізнес сказав «Нам потрібен БЕБ», то треба, щоб ви (підприємці – ред.) розуміли, як ми діємо, як вам допомагаємо».



Нагадаємо, вчора, 22 березня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині хочуть створити орган співпраці громадськості з Бюро економічної безпеки.Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ«Ми опрацьовуємо розробку формату у вигляді певного консультативно-дорадчого органу, створеного при територіальних управліннях. Зробимо це в найкоротші терміни. Він відповідатиме нормам законодавства», – зазначив Вадим Мельник.І додав: «Якщо я хочу, щоби бізнес сказав «Нам потрібен БЕБ», то треба, щоб ви (підприємці – ред.) розуміли, як ми діємо, як вам допомагаємо».Нагадаємо, вчора, 22 березня, на Волині з робочим візитом перебував очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник . Під час зустрічі з представниками силових структур, місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій області керівництво БЕБ обговорило проєкт «регіонального плану боротьби з тіньовою економікою» у регіоні.

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