На Волині може з'явитися новий консультативно-дорадчий орган
Сьогодні, 12:35
На Волині хочуть створити орган співпраці громадськості з Бюро економічної безпеки.
Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.
«Ми опрацьовуємо розробку формату у вигляді певного консультативно-дорадчого органу, створеного при територіальних управліннях. Зробимо це в найкоротші терміни. Він відповідатиме нормам законодавства», – зазначив Вадим Мельник.
І додав: «Якщо я хочу, щоби бізнес сказав «Нам потрібен БЕБ», то треба, щоб ви (підприємці – ред.) розуміли, як ми діємо, як вам допомагаємо».
Нагадаємо, вчора, 22 березня, на Волині з робочим візитом перебував очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Під час зустрічі з представниками силових структур, місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій області керівництво БЕБ обговорило проєкт «регіонального плану боротьби з тіньовою економікою» у регіоні.
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Про це під час робочого візиту на Волинь розповів директор БЕБ Вадим Мельник.
«Ми опрацьовуємо розробку формату у вигляді певного консультативно-дорадчого органу, створеного при територіальних управліннях. Зробимо це в найкоротші терміни. Він відповідатиме нормам законодавства», – зазначив Вадим Мельник.
І додав: «Якщо я хочу, щоби бізнес сказав «Нам потрібен БЕБ», то треба, щоб ви (підприємці – ред.) розуміли, як ми діємо, як вам допомагаємо».
Нагадаємо, вчора, 22 березня, на Волині з робочим візитом перебував очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Під час зустрічі з представниками силових структур, місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій області керівництво БЕБ обговорило проєкт «регіонального плану боротьби з тіньовою економікою» у регіоні.
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