Волинянин намагався вивезти за кордон у легковому автомобілі майже 37 кілограмів бурштину

Волинянин намагався вивезти за кордон у легковому автомобілі майже 37 кілограмів бурштину
Волинянин намагався провезти за кордон майже 37 кілограмів прихованого бурштину.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

За відповідним наказом в.о. начальника Юрія Іваськіва на Волинській митниці уже в день оприлюднення польськими колегами інформації про вилучення з авто волинянина майже 37 кг прихованого бурштину - розпочали службову перевірку дій інспекторського складу.

На часі вдалося з'ясувати, що це необроблене каміння фактично було вивезене в ніч з 15 на 16 березня через пункт пропуску "Устилуг-Зосін", де спільний послідовний митно-прикордонний контроль здійснюється на польській стороні. Бурштин перевозився в легковому автомобілі родиною у складі з неповнолітньою дитиною.

Зазначається, що про інші деталі повідомлять після остаточних висновків перевірки.

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Теги: Волинська митниця, бурштин, волинянин
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