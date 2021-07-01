Волинянин намагався вивезти за кордон у легковому автомобілі майже 37 кілограмів бурштину

Волинянин намагався провезти за кордон майже 37 кілограмів прихованого бурштину.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.За відповідним наказом в.о. начальникана Волинській митниці уже в день оприлюднення польськими колегами інформації про вилучення з авто волинянина майже 37 кг прихованого бурштину - розпочали службову перевірку дій інспекторського складу.На часі вдалося з'ясувати, що це необроблене каміння фактично було вивезене в ніч з 15 на 16 березня через пункт пропуску "Устилуг-Зосін", де спільний послідовний митно-прикордонний контроль здійснюється на польській стороні. Бурштин перевозився в легковому автомобілі родиною у складі з неповнолітньою дитиною.Зазначається, що про інші деталі повідомлять після остаточних висновків перевірки.