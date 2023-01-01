У Володимирі опалення подаватимуть тільки вночі





Про це Ігор Пальонка.



«Тимчасово призупиняємо теплопостачання у денну пору доби у зв‘язку з прогнозованим значним потеплінням», – йдеться у повідомленні.



Зазначає, що у нічну пору КП «Володимиртепло» буде подавати теплоносій, однак в ощадному режимі.



Щодо нарахувань, то у будинках, де наразі відсутні теплові лічильники (це близько 5% від усіх споживачів) – їм здійснюватиметься автоматичний перерахунок за послугу теплопостачання, згідно з фактичної температури зовнішнього повітря, що приведе до зниження сум у платіжках

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі тимчасово призупиняють теплопостачання у денну пору доби.Про це повідомив у телеграм міський голова Володимира«Тимчасово призупиняємо теплопостачання у денну пору доби у зв‘язку з прогнозованим значним потеплінням», – йдеться у повідомленні.Зазначає, що у нічну пору КП «Володимиртепло» буде подавати теплоносій, однак в ощадному режимі.Щодо нарахувань, то у будинках, де наразі відсутні теплові лічильники (це близько 5% від усіх споживачів) – їм здійснюватиметься автоматичний перерахунок за послугу теплопостачання, згідно з фактичної температури зовнішнього повітря, що приведе до зниження сум у платіжках

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