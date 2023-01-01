У Володимирі опалення подаватимуть тільки вночі
Сьогодні, 12:45
У Володимирі тимчасово призупиняють теплопостачання у денну пору доби.
Про це повідомив у телеграм міський голова Володимира Ігор Пальонка.
«Тимчасово призупиняємо теплопостачання у денну пору доби у зв‘язку з прогнозованим значним потеплінням», – йдеться у повідомленні.
Зазначає, що у нічну пору КП «Володимиртепло» буде подавати теплоносій, однак в ощадному режимі.
Щодо нарахувань, то у будинках, де наразі відсутні теплові лічильники (це близько 5% від усіх споживачів) – їм здійснюватиметься автоматичний перерахунок за послугу теплопостачання, згідно з фактичної температури зовнішнього повітря, що приведе до зниження сум у платіжках
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Про це повідомив у телеграм міський голова Володимира Ігор Пальонка.
«Тимчасово призупиняємо теплопостачання у денну пору доби у зв‘язку з прогнозованим значним потеплінням», – йдеться у повідомленні.
Зазначає, що у нічну пору КП «Володимиртепло» буде подавати теплоносій, однак в ощадному режимі.
Щодо нарахувань, то у будинках, де наразі відсутні теплові лічильники (це близько 5% від усіх споживачів) – їм здійснюватиметься автоматичний перерахунок за послугу теплопостачання, згідно з фактичної температури зовнішнього повітря, що приведе до зниження сум у платіжках
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