Біля Вугледару загинув військовий з Волині Володимир Олійник

Олійник Володимир Олександрович, загинув, захищаючи незалежність України від російських загарбників.



Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Солдата призвали на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини.



Солдат Олійник Володимир Олександрович загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади 37-річнийзагинув, захищаючи незалежність України від російських загарбників.Про це повідомив мер ЛуцькаСолдата призвали на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини.Солдат Олійник Володимир Олександрович загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію