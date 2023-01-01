Біля Вугледару загинув військовий з Волині Володимир Олійник
Сьогодні, 12:11
Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади 37-річний Олійник Володимир Олександрович, загинув, захищаючи незалежність України від російських загарбників.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдата призвали на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини.
Солдат Олійник Володимир Олександрович загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдата призвали на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року та зарахували до списків особового складу військової частини на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини.
Солдат Олійник Володимир Олександрович загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин намагався вивезти за кордон у легковому автомобілі майже 37 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:30
РФ прагне повернути Куп'янськ, – британська розвідка
Сьогодні, 12:27
Біля Вугледару загинув військовий з Волині Володимир Олійник
Сьогодні, 12:11
«Вор в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та «смотрящий» у Маневицькій колонії отримали підозру: деталі
Сьогодні, 12:03
Медіа