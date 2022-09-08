«Вор в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та «смотрящий» у Маневицькій колонії отримали підозру: деталі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами продовжують збирати докази причетності представників злочинного світу до протиправної діяльності. Зібрані матеріали стали підставою для повідомлення про підозру «вору в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та так званому «смотрящому» за Маневицькою виправною колонією.



«Смотрящий» у телефонному режимі організував злочинне зібрання за участю лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сходці «вор в законі» виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом особу та заборонити їй брати участь у «справах».



21 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції заочно повідомили підозру підсанкційному «вору в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» за участь у злочинному зібранні (сходці) – ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Відомо, що 52-річний уродженець Грузії був «коронований» в Туреччині у 2020 році. Його батько також має найвищий статус у злочинній ієрархії.



Підозру отримав і так званий «смотрящий» за колонією та «чорним общаком». Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. Проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у зібраннях.



За скоєне підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Заходи проводилися спільно зі співробітниками ДУ «Маневицька ВК» під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двом представникам криміналітету на Волині інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні . За таке їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами продовжують збирати докази причетності представників злочинного світу до протиправної діяльності. Зібрані матеріали стали підставою для повідомлення про підозру «вору в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» та так званому «смотрящому» за Маневицькою виправною колонією.«Смотрящий» у телефонному режимі організував злочинне зібрання за участю лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сходці «вор в законі» виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом особу та заборонити їй брати участь у «справах».21 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції заочно повідомили підозру підсанкційному «вору в законі» на прізвисько «Дато Ланчхутський» за участь у злочинному зібранні (сходці) – ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Відомо, що 52-річний уродженець Грузії був «коронований» в Туреччині у 2020 році. Його батько також має найвищий статус у злочинній ієрархії.Підозру отримав і так званий «смотрящий» за колонією та «чорним общаком». Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. Проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до відповідальності інших осіб, які брали участь у зібраннях.За скоєне підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.Заходи проводилися спільно зі співробітниками ДУ «Маневицька ВК» під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

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