На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти – це пшениця.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Кажуть, що зараз засіюється поле на Волині у Володимирському районі площею 60 гектарів. Загалом, тут запланують засіяти 250 гектарів ярої пшениці.
Директор підприємства ТОВ «Волинь Нова» Іван Мисевич розповідає, що зараз земля насичена вологою – це є оптимальними умовами для посіву ярої пшениці.
«Якщо говорити про умови, то зараз вони оптимальні для посіву ярої пшениці. Далі ми будемо сіяти горох, а потім – цукрові буряки. Земля на сьогодні добре насичена вологою, тобто сіяти потрібно зараз», – каже директор.
Він наголосив, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Зокрема, однією з проблем є дорогий ресурс, також в ціні зросли добрива та паливо.
Детальніше – у відео:
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Кажуть, що зараз засіюється поле на Волині у Володимирському районі площею 60 гектарів. Загалом, тут запланують засіяти 250 гектарів ярої пшениці.
Директор підприємства ТОВ «Волинь Нова» Іван Мисевич розповідає, що зараз земля насичена вологою – це є оптимальними умовами для посіву ярої пшениці.
«Якщо говорити про умови, то зараз вони оптимальні для посіву ярої пшениці. Далі ми будемо сіяти горох, а потім – цукрові буряки. Земля на сьогодні добре насичена вологою, тобто сіяти потрібно зараз», – каже директор.
Він наголосив, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Зокрема, однією з проблем є дорогий ресурс, також в ціні зросли добрива та паливо.
Детальніше – у відео: