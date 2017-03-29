На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО

На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО
На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти – це пшениця.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Кажуть, що зараз засіюється поле на Волині у Володимирському районі площею 60 гектарів. Загалом, тут запланують засіяти 250 гектарів ярої пшениці.

Директор підприємства ТОВ «Волинь Нова» Іван Мисевич розповідає, що зараз земля насичена вологою – це є оптимальними умовами для посіву ярої пшениці.

«Якщо говорити про умови, то зараз вони оптимальні для посіву ярої пшениці. Далі ми будемо сіяти горох, а потім – цукрові буряки. Земля на сьогодні добре насичена вологою, тобто сіяти потрібно зараз», – каже директор.

Він наголосив, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Зокрема, однією з проблем є дорогий ресурс, також в ціні зросли добрива та паливо.

Детальніше – у відео: